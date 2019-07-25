Инвесторы предупредили о кризисе в отрасли возобновляемой энергетики

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Иностранные инвесторы просят Владимира Зеленского взять под личный контроль ситуацию с расчетами с производителями электроэнергии из альтернативных источников и предупреждают о возможном кризисе в отрасли возобновляемой энергетики в случае несвоевременного реагирования со стороны властей Украины. Об этом говорится в обращении председателя Совета Европейско-украинского энергетического агентства Матса Лундина к президенту Украины, пишут “Украинские новости”.
В обращении отмечается, что из-за решения Окружного админсуда Киева, которым было приостановлено действие постановлений НКРЭКУ по установлению тарифов ГП “НЭК “Укрэнерго”, госпредприятие не в состоянии обеспечивать уплату “Гарантированному покупателю” компенсации между “зеленым” тарифом и ценой продажи электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников энергии, на рынке “на сутки вперед”, что в свою очередь негативно повлияет на расчеты с производителями электроэнергии по “зеленому” тарифу.
“Такое положение вещей дестабилизирует ситуацию в части расчетов, так как приводит к нарушению прав действующих производителей электроэнергии из альтернативных источников, которым Украина на уровне закона предоставила гарантии выкупа и оплаты по “зеленому” тарифу всего объема производимой электроэнергии. Несвоевременное реагирование на сложившуюся ситуацию приведет к кризису в энергетическом секторе”, – предупреждает автор обращения.
Он также обращает внимание, что промедление с реакцией на ситуацию со стороны украинской власти грозит прекращением финансирования энергопроектов международными кредитными учреждениями и остановкой реализации уже начатых проектов.
“На сегодняшний день завершается внедрение соглашений о финансировании с украинскими и международными кредитными учреждениями, включая Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Корпорацию зарубежных частных инвестиций правительства США (OPIC), для строительства электростанций, работающих на ВИЭ, установленной мощностью более 500 МВт и стоимостью в несколько сотен миллионов евро. Реально существует риск, что без быстрых и убедительных сигналов со стороны Администрации Президента, нового правительства и нового парламента такие кредитные учреждения прекратят финансирование – тем самым угрожая не только долгосрочному развитию всего энергетического сектора в Украине, но и конкретным проектам, которые уже реализуются”, – отмечается в обращении.
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