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«Мотор Сич» откроет международные рейсы из аэропорта Днепра

«Мотор Сич» откроет международные рейсы из аэропорта Днепра

Авиакомпания “Мотор Сич” объявила о запуске международных рейсов из Днепра в Минск и Бургас.

Об этом сообщает пресс-служба компании на страничке в Facebook.

“В связи с проведением работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы в «Международном аэропорту Запорожье» в период с 1 сентября 2019 г. по 15 октября 2019 г. в расписание внесены изменения”, – говорится в сообщении.

Согласно информации:

  • рейсы Запорожье-Киев и Киев-Запорожье – отменены;
  • вместо ежедневных рейсов Запорожье-Минск и Минск-Запорожье будут выполняться рейсы Днепр-Минск и Минск-Днепр по средам, пятницам и воскресеньям.
  • вместо рейсов Запорожье-Бургас и Бургас-Запорожье будут выполняться рейсы Днепр-Бургас и Бургас-Днепр.

Если билеты на отмененные рейсы уже были куплены:

  • пассажирам отмененных рейсов необходимо обратиться в контактный центр авиакомпании.

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Продажа билетов на маршруты еще не началась.

Покупая авиабилеты на сайте, можно оплатить следующими способами:

  • платежными картами международных платежных систем Visa и Master Card в режиме online,
  • наличными в офисах авиакомпании и уполномоченных агентов в течении 24 часов после окончания процедуры online бронирования,
  • банковским переводом в течение 72 часов после окончания процедуры online бронирования.
По материалам Finance.UA
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