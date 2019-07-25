«Мотор Сич» откроет международные рейсы из аэропорта Днепра

Авиакомпания “Мотор Сич” объявила о запуске международных рейсов из Днепра в Минск и Бургас.

Об этом сообщает пресс-служба компании на страничке в Facebook.

“В связи с проведением работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы в «Международном аэропорту Запорожье» в период с 1 сентября 2019 г. по 15 октября 2019 г. в расписание внесены изменения”, – говорится в сообщении.

Согласно информации:

рейсы Запорожье-Киев и Киев-Запорожье – отменены;

вместо ежедневных рейсов Запорожье-Минск и Минск-Запорожье будут выполняться рейсы Днепр-Минск и Минск-Днепр по средам, пятницам и воскресеньям.

вместо рейсов Запорожье-Бургас и Бургас-Запорожье будут выполняться рейсы Днепр-Бургас и Бургас-Днепр.

Если билеты на отмененные рейсы уже были куплены:

пассажирам отмененных рейсов необходимо обратиться в контактный центр авиакомпании.

Продажа билетов на маршруты еще не началась.

Покупая авиабилеты на сайте, можно оплатить следующими способами: