«Мотор Сич» откроет международные рейсы из аэропорта Днепра

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Авиакомпания “Мотор Сич” объявила о запуске международных рейсов из Днепра в Минск и Бургас.
Об этом сообщает пресс-служба компании на страничке в Facebook.
“В связи с проведением работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы в «Международном аэропорту Запорожье» в период с 1 сентября 2019 г. по 15 октября 2019 г. в расписание внесены изменения”, – говорится в сообщении.
Согласно информации:
Если билеты на отмененные рейсы уже были куплены:
Продажа билетов на маршруты еще не началась.
Покупая авиабилеты на сайте, можно оплатить следующими способами:
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