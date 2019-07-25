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В Киеве устанавливают кнопки экстренного вызова помощи

В Киеве устанавливают кнопки экстренного вызова помощи

Сообщить о чрезвычайной ситуации стало еще легче: достаточно просто нажать на кнопку и дождаться связи с оператором полиции.

Об этом сообщило сообщество Kyiv Smart City в Facebook.

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“Кстати, оператор видит вас и слышит 24/7, даже если вы не нажали на кнопку помощи, так как она имеет системы видеонаблюдения и звукозаписи. Safe city во всех его проявлениях”, – отмечается в сообщении.

Известно, что на данный момент устройства уже установлены по следующим адресам:

  • Smart street, Салютная, 2;
  • Аллея художников;
  • Пейзажная аллея;
  • Парк “Владимирская горка”.
По материалам Finance.UA
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