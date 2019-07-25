В Киеве устанавливают кнопки экстренного вызова помощи

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Сообщить о чрезвычайной ситуации стало еще легче: достаточно просто нажать на кнопку и дождаться связи с оператором полиции.
Об этом сообщило сообщество Kyiv Smart City в Facebook.
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“Кстати, оператор видит вас и слышит 24/7, даже если вы не нажали на кнопку помощи, так как она имеет системы видеонаблюдения и звукозаписи. Safe city во всех его проявлениях”, – отмечается в сообщении.
Известно, что на данный момент устройства уже установлены по следующим адресам:
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