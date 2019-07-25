Oppo выпустит смартфон с экраном-водопадом (фото)

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Источники неоднократно предупреждали о том, что в этом году на рынке появятся смартфоны, экраны которых будут по бокам настолько сильно согнутыми, что боковых рамок не будет видно вовсе.
Ожидается, что подобный экран получит смартфон Vivo Nex 3, который выйдет во второй половине этого года. Однако смартфон с таким экраном первой показала компания Oppo. Стоит заметить, что Vivo и Oppo принадлежат одной группе BBK.
Подобный дизайн получил новое маркетинговое название «экран-водопад» или waterfall screen. По бокам экран загибается на почти прямой угол (до 88 °).
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