0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 168 0

Открыт механизм биологического бессмертия

Открыт механизм биологического бессмертия

Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе (США) раскрыли генетический механизм регенерации тканей у пресноводной гидры, который позволяет животному восстановить свое тело из кусочка ткани, а также обеспечивает биологическое бессмертие.

Об этом сообщает издание Science News.

В регенерации полипов участвуют три группы стволовых клеток, которые превращаются в нервные ткани, железы и другие органы. Исследователи проанализировали 25 тысяч клеток, выделенных у животных, чтобы определить, какие гены активны внутри каждой. Ученые использовали флуоресцентные зонды, которые связываются с матричной РНК — непосредственным продуктом экспрессии генов, используемым для синтеза соответствующего белка. Это позволило проследить за судьбой отдельных клеток. Биологи выяснили, что стволовые клетки дают начало клеткам-предшественникам, которые локализуются в наружном слое ткани и образуют либо нервную ткань, либо превращаются в железы.

При этом в экспрессии генов происходят изменения, по мере того как клетка мигрирует в теле гидры. Это позволило создать карту развития 12 различных типов нервных клеток и других тканей. Исследователи надеются, что результаты научной работы помогут разработать новые методы заживления поврежденных тканей у человека.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.