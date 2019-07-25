Открыт механизм биологического бессмертия

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Ученые Калифорнийского университета в Дэвисе (США) раскрыли генетический механизм регенерации тканей у пресноводной гидры, который позволяет животному восстановить свое тело из кусочка ткани, а также обеспечивает биологическое бессмертие.
Об этом сообщает издание Science News.
В регенерации полипов участвуют три группы стволовых клеток, которые превращаются в нервные ткани, железы и другие органы. Исследователи проанализировали 25 тысяч клеток, выделенных у животных, чтобы определить, какие гены активны внутри каждой. Ученые использовали флуоресцентные зонды, которые связываются с матричной РНК — непосредственным продуктом экспрессии генов, используемым для синтеза соответствующего белка. Это позволило проследить за судьбой отдельных клеток. Биологи выяснили, что стволовые клетки дают начало клеткам-предшественникам, которые локализуются в наружном слое ткани и образуют либо нервную ткань, либо превращаются в железы.
При этом в экспрессии генов происходят изменения, по мере того как клетка мигрирует в теле гидры. Это позволило создать карту развития 12 различных типов нервных клеток и других тканей. Исследователи надеются, что результаты научной работы помогут разработать новые методы заживления поврежденных тканей у человека.
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