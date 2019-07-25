Что ждать от курса на этой неделе?

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На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,5-1,7%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,82 грн до 25,44 грн (-1,5%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 25,650/25,675 до 25,220/25,250 (-1,7%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 25,65/25,94 до 25,20/25,49 (-1,7%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,1%.
Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, устойчивое укрепление гривны продолжается с пятницы 19 июля, которая предшествовала голосованию на выборах в Верховную Раду. Столь высокая стабильность гривны стала одним из факторов, который позволил НБУ сохранить в июле весьма благоприятный апрельский прогноз по инфляции. По мнению регулятора, инфляция к концу года снизится до 6,3%, а в начале следующего года достигнет целевого диапазона 4%-6%. Ранее НБУ повысил прогноз ВВП на текущий год с 2,5% до 3%, а на 2020 год с 2,9% до 3,2%.
На начавшейся неделе эксперт ожидает продолжение снижения доллара к гривне.
“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,8 грн, а наличный доллар в банках около 24,8/25,1 грн”, – прогнозирует эксперт.
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