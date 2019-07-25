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В Украине закрыли реестр коррупционеров Opendatabot

В Украине закрыли реестр коррупционеров Opendatabot

Минюст прекратил публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных и эти данные теперь не обновляются в Opendatabot.

“Начиная с 14 августа 2018 года списки коррупционеров публиковали на портале открытых данных каждые 7-10 дней. Однако последнее обновление данных состоялось 25 июня 2019 года”, – отмечается на сайте Портала.

Последнее обновление зарегистрировало более 23 900 коррупционеров в Украине.

В настоящее время Национальное агентство по противодействию коррупции разрабатывает сайт с реестром коррупционеров, однако этот реестр не является открытым – эти данные не обрабатываются автоматически.

НАПК сообщает, что впоследствии будет объявлен тендер для поиска технических подрядчиков, и реестр опубликуют тогда, когда этот процесс завершится. Точную дату публикации не указывают.

Стоит отметить, что лицо, совершившее коррупционное деяние, как минимум в течение трех лет не имеет права занимать госдолжности. В связи с отсутствием возможности автоматически проверить статус человека, существует потенциальный риск того, что коррупционеры смогут вернуться на государственную службу.

По материалам Украинская правда
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