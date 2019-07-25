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Человечество исчерпало запас ресурсов Земли на 2019 год

Человечество исчерпало запас ресурсов Земли на 2019 год

На конец июля человечество исчерпало природные ресурсы Земли на 2019 год, подлежащие возобновлению в течение года (воду, чистый воздух, почву и т.д.).

Об этом сообщает DW со ссылкой на отчет международной организации Global Footprint Network.

“Человечество использует природу в 1,75 раз быстрее, чем экосистема нашей планеты может восстановиться. Это как будто мы пользуемся ресурсами 1,75 Земли”, – отмечается в сообщении защитников окружающей среды.

Ценой такого экологического расточительства, говорится далее в отчете, является исчезновение лесов, эрозия почвы, потеря биологического разнообразия и увеличение содержания диоксида углерода в атмосфере, что ведет к климатическим изменениям.

“У нас только одна Земля – ​​это определяющий контекст нашего существования. Мы не можем пользоваться 1,75 (своей планеты. – Ред.) без разрушительных последствий”, – отметил основатель Global Footprint Network Матис Вакернагель (Mathis Wackernagel).

Опубликованный в отчете показатель рассчитывается с 1986 года. Пересечение предела возобновления планетарных ресурсов ежегодно наступает все раньше.

По материалам УНН
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