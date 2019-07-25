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Омелян назвал Укрзализныцю своей "большой неудачей"

Омелян назвал Укрзализныцю своей "большой неудачей"

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что с 2017 года он потерял контроль над Укрзализныцей.

“На самом деле, для меня лично Укрзализныця – это большая неудача. Потому что все остальные отрасли – авиация, дорожная, морская, речная, Укрпочта – они дают ощутимый рост, как бы кто ни критиковал. На Укрзализныци таких сдвигов нет. И это было одним из крупнейших скандалов в моей каденции”, – рассказал он.

При этом Омелян заявил, что в 2017 году, после увольнения с должности председателя правления УЗ Войцеха Бальчуна, у него “забрали” это предприятие.

“К сожалению, инструментарий влияния достаточно ограничен. УЗ обращаются только тогда, когда ситуация действительно патовая и больше некому помочь. Все остальное они делают по-своему. У нас такой парадокс сложился, что с 2017 года министр инфраструктуры, который отвечает вроде де-юре за Укрзализныцю, на самом деле на нее не влияет вовсе”, – заявил министр.

По материалам hromadske.tv
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