В Австралии начнут превращать уголь в водород

Австралия и Япония запускают совместный экспериментальный проект по производству и экспорту нового типа топлива. В основе проекта лежит инновационная технология, позволяющая превратить самое загрязняющее топливо в мире – уголь – на целиком экологичный водород, сообщают «ЭлектроВести».

Австралийцы будут его производить, а Япония – покупать в сжиженном виде. Стоимость эксперимента оценивают в $350 млн.

Дело в том, что Австралия (штат Виктория) располагает громадными запасами низкосортного угля, который на протяжении многих десятилетий был для южного региона страны основным источником электроэнергии. Но со временем большинство электростанций пришлось закрыть по причине загрязнения окружающей среды. Поэтому для использования национального богатства пришлось искать альтернативу.

Правда, многие экологи относятся к такому эксперименту весьма критично. Проблема в том, что для превращения угля в водород придется столкнуться с большими выбросами углекислоты, которую необходимо утилизировать. Но в случае успеха пилотного проекта производители могут получить хороший старт для абсолютно новой отрасли, отмечают эксперты.