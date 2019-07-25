0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 30 0

В Австралии начнут превращать уголь в водород

В Австралии начнут превращать уголь в водород

Австралия и Япония запускают совместный экспериментальный проект по производству и экспорту нового типа топлива. В основе проекта лежит инновационная технология, позволяющая превратить самое загрязняющее топливо в мире – уголь – на целиком экологичный водород, сообщают «ЭлектроВести».

Австралийцы будут его производить, а Япония – покупать в сжиженном виде. Стоимость эксперимента оценивают в $350 млн.

Дело в том, что Австралия (штат Виктория) располагает громадными запасами низкосортного угля, который на протяжении многих десятилетий был для южного региона страны основным источником электроэнергии. Но со временем большинство электростанций пришлось закрыть по причине загрязнения окружающей среды. Поэтому для использования национального богатства пришлось искать альтернативу.

Правда, многие экологи относятся к такому эксперименту весьма критично. Проблема в том, что для превращения угля в водород придется столкнуться с большими выбросами углекислоты, которую необходимо утилизировать. Но в случае успеха пилотного проекта производители могут получить хороший старт для абсолютно новой отрасли, отмечают эксперты.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.