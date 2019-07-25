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Различные способы оплаты проезда в Украине

Различные способы оплаты проезда в Украине

В Украине бесконтактная оплата проезда уже доступна в транспорте Львова, Житомира, Днепра и других городов. В столице в метро уже с 1 ноября полностью выведут из обращения жетоны.

Способы для безналичной оплаты в различных регионах Украины:

Е-билет

  • Работает в Житомире, Белой Церкви, Виннице, Днепре, Киеве, Львове, Тернополе и Харькове.

Как пользоваться:

  • Купить специальную карту, которая подходит для транспорта.
  • Пополнять ее с помощью терминалов, СМС, платежных касс или интернет-банкинга.
  • В транспорте рассчитываться, приложив карту к валидатору.

Бесконтактные карты и приложения

  • Доступна в Киеве, Житомире, Сумах, Днепре, Херсоне, Черкассах, Мукачево, Львове, Тернополе, Чернигове.

Проезд в муниципальном общественном транспорте в Киеве стоит 8 грн, в Днепре – 4 грн, во Львове – 5 грн, в Сумах и Херсоне проезд в троллейбусе стоит 2,5 грн, в Черкассах, Черновцах, Тернополе – 3 грн.

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QR-код

  • Оплата доступна в 21 городе. Во Львове, Виннице, Запорожье, Житомире, Кременчуге, Чернигове, Днепре, Белой Церкви, Ивано-Франковске, Сумах, Хмельницком, Александрии, Николаеве, Краматорске и др.

Как пользоваться:

  • Установить на смартфоне приложение Privat24.
  • Открыть приложение, навести код, сканировать его, выбрать количество билетов, подтвердить оплату.
  • Затем нажать “компостировать”.

Лучшие карты для хранения денег

СМС

  • Оплата доступна во Львове, Житомире, Виннице и Киеве.

Как пользоваться:

  • В транспорте есть инструкция с реквизитами, которые нужно отправить на номер 877.
  • На телефон придет сообщение с кодом.
  • Со счета снимется стоимость проезда.
По материалам Finance.UA
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