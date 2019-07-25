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У Зеленского предложили объединить Минэкономики и Минфин

У Зеленского предложили объединить Минэкономики и Минфин

Украине нужно уменьшить количество министерств, объединив схожие по сути своей деятельности ведомства. Такое мнение в интервью каналу 24 высказал секретарь совета Национальной безопасности и обороны Александр Данилюк. Свою позицию он пояснил кадровым голодом.

«Если у нас даже будет один или два слабых министра, не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство. Поэтому максимально 12-13 министров – это то, что я вижу», – сказал он.

И добавил, что достичь такой численности можно объединив схожие по функционалу ведомства в одно. К примеру, Министерство финансов с Минэкономразвития, а Минздрав с Минсоцем. Такой подход, уверен чиновник, позволит избежать межведомственного конфликта интересов. Когда две структуры воюют между собой по одному вопросу.

Также, полагает Данилюк, в Кабмине не должно быть «бесхозных» вице-премьеров. Все они должны возглавлять то или иное министерство. При этом им должны быть делегированы широкие полномочия и возложена персональная ответственность за результат.

По материалам УБР
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