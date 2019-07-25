Межбанк: понедельник обещает быть беспокойным

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В понедельник на валютном рынке особого покоя как для клиентов, так и для банков с Нацбанком – опять не будет. Общая тенденция последних недель на укрепление национальной валюты сохранится, но участников межбанка все больше занимает вопрос о пределах проседания котировок. Обычно говорят о цели в 25-25,20 гривен за доллар, ссылаясь на невыполнение показателей госбюджета,завязанных на курсе и на действиях Нацбанка по выкупу излишков доллара на межбанке. Но самые горячие головы в экспертном сообществе даже называют цифру в 20 гривен, мотивируя это возможным скорым открытием рынка земли и уникальным явлением для Украины, когда и президент и будущее парламентское большинство выступают одной командой, что сулит стране оперативное проведение необходимых реформ. Мы пока не верим в экономическое чудо под названием “доллар по 20”, но при открытии рынка земли и проведении реальных реформ в экономике – допускает укрепление гривны и значительно ниже порога в 25 гривен. Пока же за счет ситуативного притока валюты от продажи сверхдоходных по мировым меркам украинских облигаций – гривна продолжает теснить доллар.
Сегодня в пользу нацвалюты сыграет:
1) Завтрашний новый аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, что стимулирует продажи валюты иностранцами, активно скупающими украинские облигации;
2) Психологический настрой на укрепление гривны как на межбанке, так и на наличном рынке. Еще с выходных наличный доллар уже спокойно можно было купить по 25,50 гривен и даже ниже, а на торгах покупатели валюты предпочитают достаточно серьезно торговаться по курсу, что “давит” на котировки валют в сторону их снижения. Даже спекулянты вынуждены сейчас играть только “на понижение” или в лучшем для них случае – “в две стороны”. Об игре “вверх” они пока даже не помышляют.
Против нацвалюты по прежнему работает фактор перечислений возмещений НДС экспортерам. На рынок уже вышли крупные суммы таких выплат, что стимулирует часть экспортеров снижать объемы продаваемой валюты и тратить поступающую от государства гривну). Прирост корсчетов банков на утро понедельника на 4,1 млрд гривен( до почти 53 млрд) – это как раз и есть гривна от возмещений НДС.
Статистики сегодняшних торгов добавит приближение конца месяца, что для закрытия баланса на отчетную дату традиционно заставляет увеличить объемы операций по валюте как у больших корпораций, так и у мелких фирм, работающих с иностранными партнерами. “Минфин” прогнозирует на сегодня объемы торгов в пределах 410-470 млн долларов при совершении до 570-690 сделок.
Что касается курса, то мы прогнозируем на понедельник продолжение снижения котировок доллара и коридор по нему в пределах 25,25-25,40 гривен. По возможности Нацбанк снова будет продолжать выкуп излишка доллара для пополнения резервов, используя Matching.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,35 / 25,38
евро – 28,21 / 28,24
российский рубль – 0,4006 / 0,4012
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