Viber набирает штат для офиса в Украине

Разработчик мобильного приложения Viber в Украине, компания Rakuten Inc. ищет работников в украинский офис.

Об этом в интервью сообщил CEO Viber Джамел Агауа.

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Согласно сообщению, в украинский офис наймут 10-12 человек.

“У нас пока нет полноценного офиса в Украине. Мы ищем еще несколько человек, чтобы создать команду. Во всех странах, где мы планируем инвестиции – мы инвестируем в команду людей для поддержки региона”, – сказал он.

По его словам, Viber ищет менеджеров по развитию бизнеса, которые будут вести переговоры с партнерами, специалистов по маркетингу, чтобы помочь локализовать сообщение компании на местных рынках, продакт-менеджеров, которые будут адаптировать функции Viber на локальном уровне.

Также Агауа не исключил, что Viber откроет R&D офис в Украине.

“Возможно, но не в этом году. Если мы решим нанять инженеров для Viber, то, скорее всего, они будут работать в одном офисе в Одессе”, – сказал он.