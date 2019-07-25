Viber набирает штат для офиса в Украине

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Разработчик мобильного приложения Viber в Украине, компания Rakuten Inc. ищет работников в украинский офис.
Об этом в интервью сообщил CEO Viber Джамел Агауа.
Читайте также: Facebook и Google под прицелом США начали проверку интернет-гигантов
Согласно сообщению, в украинский офис наймут 10-12 человек.
“У нас пока нет полноценного офиса в Украине. Мы ищем еще несколько человек, чтобы создать команду. Во всех странах, где мы планируем инвестиции – мы инвестируем в команду людей для поддержки региона”, – сказал он.
По его словам, Viber ищет менеджеров по развитию бизнеса, которые будут вести переговоры с партнерами, специалистов по маркетингу, чтобы помочь локализовать сообщение компании на местных рынках, продакт-менеджеров, которые будут адаптировать функции Viber на локальном уровне.
Также Агауа не исключил, что Viber откроет R&D офис в Украине.
“Возможно, но не в этом году. Если мы решим нанять инженеров для Viber, то, скорее всего, они будут работать в одном офисе в Одессе”, – сказал он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Какие штрафы ждут "еврономера" с августаВчера, 20:00 - 22883 8
Цены на картофель возрастут до 80% - экспертВчера, 02:19 - 13262 5
Как изменился рынок первичной недвижимости за полгода (инфографика)3 ч. назад - 1007 3
Греческий остров предлагает жилье и 18 тысяч евро новым жителямВчера, 04:09 - 32028 3
В Украине темпы прироста медианной зарплаты опережают темпы прироста средней зарплаты (таблица)Позавчера, 11:23 - 2110 3
Какие штрафы ждут "еврономера" с августаВчера, 20:00 - 22883 8
Австрия упростила правила трудоустройства для иностранцев: кому платят большеВчера, 16:04 - 6467 1
Как получить международное водительское удостоверениеВчера, 14:08 - 6381 1
Предприятия обязаны вернуть украинцам миллионы за завышение регулируемых государством цен3 ч. назад - 2556
В Украине и Европе растет спрос на повседневные товары - исследованиеВчера, 19:13 - 1782
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 639
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 892 1
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3662
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 4146 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 3761 6