Украина хочет продолжить транзит газа по европейским правилам - Данилюк

Вопрос энергетической безопасности является одним из приоритетных для новой команды в Украине.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Во время выступления на круглом столе с представителями компаний-членов Американской торговой палаты в Украине он отметил, что газоснабжение является важной составляющей энергобезопасности, а государство заинтересовано в продолжении транзита российского газа, но по европейским правилам.

Среди других составляющих развития украинской экономики Данилюк выделил благоприятный бизнес-климат и привлечение предпринимателей к формированию стратегии государственной политики в соответствующих отраслях.

“На следует укрепить механизмы защиты права собственности, защиты инвестиций, и на это направлен недавний указ президента о противодействии рейдерству. Мы решительно настроены на коренные изменения”, – заверил секретарь СНБО.

“Кто, как не бизнесмены, знает, что нужно для экономики. Ваше мнение имеет важное значение”, – добавил он.