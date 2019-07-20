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Кличко подсчитал количество "уставших" мостов столицы

Кличко подсчитал количество "уставших" мостов столицы

Более 75 киевских мостов требуют ремонта, из них 3 – в аварийном состоянии.

Об этом сказал киевский городской председатель и глава КГГА Виталий Кличко.

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“У нас ситуация довольно сложная. Только один Шулявский мост стоит около 1 млрд грн. Я сделал проверку – у нас таких “уставших” мостов в Киеве более 75, три – в аварийном состоянии”, – сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что финансирование в размере 60 млрд грн для столицы является достаточным.

“Можете посмотреть, сколько денег нам нужно, чтобы отремонтировать только мосты. Одновременно делать дороги. Очень рад, что за время Кличко более 900 км дорог – это и дорожки, асфальтовое покрытие, коммуникации под дорогой, освещение. И детские сады, школы и т. д. Нам нужен бюджет нашего города не 60 млрд грн – нам $60 млрд будет недостаточно”, – добавил Кличко.

По материалам Espreso.tv
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