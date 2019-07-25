Стало известно, сколько новых «айфонов» Apple готовится продать в этом году

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Партнеры Apple готовятся поставлять компоненты для 75 млн новых iPhone, выход которых ожидается во второй половине 2019 года.
Об этом рассказали источники в компании, на которые ссылается Bloomberg.
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В последнее время спрос на iPhone, наиболее значимый продукт Apple, падает, как из-за торговой войны США и КНР, так и ввиду нисходящей динамики на рынке смартфонов в целом.
В заключительном квартале 2018 года Apple прекратила раскрывать данные о продажах своих аппаратов, поскольку рост стал отрицательным. Вместо этого Apple стала отчитываться о растущих показатели выручки от своих сервисов, таких как Apple Music. Аналитики считают, что во второй половине 2018 года компания продала около 70-80 млн новых iPhone.
Азиатские поставщики Apple собираются поставлять компоненты для трех новых моделей iPhone. В случае высокого спроса в предпраздничный период в конце года поставки устройств могут быть увеличены до 80 млн штук. Как правило, в продажу новые «айфоны» поступают в последнюю неделю сентября.
Аналитик GF Securities Джефф Пу прогнозирует, что во второй половине 2019-го на рынок поступит 74 млн новых iPhone, что примерно на 7% выше результата за тот же период 2018 года.
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