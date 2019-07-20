Порошенко заработал за полгода более полумиллиарда

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Пятый Президент Украины Петр Порошенко задекларировал более полумиллиарда гривен доходов с начала 2019 года.
Согласно данным в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, перед увольнением с должности Президента Порошенко отразил 122,6 млн гривен доходов за 1 января – 20 мая.
Из них 108,7 млн составило возвращение Министерством финансов стоимости и инвестиционной прибыли от приобретения облигаций внутреннего государственного займа, 9,5 млн – процентный доход от вкладов в Международном инвестиционном банке, 2,5 млн – возвращение Центральной избирательной комиссией денежного залога кандидата в президенты и 1,8 млн – возмещение морального ущерба от британской телерадиокомпании ВВС.
После этого Порошенко несколько раз вносил в реестр сведения о существенных изменениях в его имущественное положение, задекларировав еще 1,8 млн гривен процентов в МИБ.
Также в течение 2019 года он декларировал получение дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал» на общую сумму 440 млн гривен.
Соответственно, суммарно задекларированный им доход за январь-июль составляет более 564 млн гривен.
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