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Трудовая миграция уменьшается - Нацбанк

Трудовая миграция уменьшается - Нацбанк

Темп роста объемов переводов украинских трудовых мигрантов в 2019 году замедлился, что свидетельствует о замедлении темпов трудовой миграции.

Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка за июль.

«Рост денежных переводов замедлялся, что может свидетельствовать о снижении интенсивности миграционных процессов», – говорится в отчете НБУ.

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Выросли темпы поступления валюты в Украину под видом заработной платы, что свидетельствует о расширении услуг аутсорсинга украинскими ИТ-специалистами. В то же время расход валюты украинцами на путешествия, наоборот, упал.

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При этом спрос в Украине на рабочую силу также продолжал расти. Ожидания предприятий по изменению количества работников
в среднем, согласно опросам деловых ожиданий, по всем видам деятельности оставались положительными с 2017 года, хотя в 2019 году они несколько ослабли.

По прогнозам регулятора, в 2019 году работники переведут в Украину 12,6 миллиарда долларов.

Доходы украинских трудовых мигрантов выросли на 43%, однако темпы трудовой миграции постепенно замедляются.

Справка Finance.ua

  • Объем денежных переводов украинских трудовых мигрантов в Украину составляет 14 миллиардов долларов.
  • По оценкам Национального банка, в 2018 году он составил 10,88 миллиарда долларов.
По материалам Finance.UA
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