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SoftBank привлечет $108 млрд для фонда развития искусственного интеллекта

SoftBank привлечет $108 млрд для фонда развития искусственного интеллекта

SoftBank объявил о своем втором мегафонде для инвестиций в технологические компании, разрабатывающие технологии искусственного интеллекта (ИИ) по всему миру.

Об этом сообщает CNBC.

Планируется, что общий вклад в фонд, как от японского конгломерата, так и от других партнеров, составит $108 млрд. Со своей стороны, SoftBank заявил, что внесет $38 млрд.

В работе фонда примут участие ведущие компании мира, среди которых Apple, Microsoft, Foxconn, Standard Chartered Bank и японские финансовые гиганты Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и MUFG Bank.

Телеканал отмечает, что суверенные фонды Саудовской Аравии и ОАЭ, которые были основным инвесторами первого фонда, на удивление, отсутствовали в списке ожидаемых инвесторов.

SoftBank заявил, что общий ожидаемый вклад капитала может быть даже больше, чем $108 млрд после дискуссий с участниками.

Первый фонд конгломерата известен тем, что вкладывает миллиарды долларов в глобальные технологические и телекоммуникационные компании, среди которых Uber, Slack, Flipkart и другие.

В феврале этого года SoftBank анонсировал запуск инвестфонда, который будет финансировать исключительно европейские стартапы.

По материалам Mind
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