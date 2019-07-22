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Грузинская валюта лари рекордно обесценилась

Грузинская валюта лари рекордно обесценилась

Курс грузинской национальной валюты после стремительного падения в конце июня снова пошел на спад и сейчас достиг отметки в 2,93 лари за доллар.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил бывшую партию власти “Единое национальное движение” в организации беспорядков на митинге в Тбилиси 20-21 июня, возложив на оппозицию ответственность за экономический спад и рекордное обесценивание национальной валюты, пишет Rustavi 2.

Национальный банк Грузии в конце июня отказался искусственно поддерживать курс лари путем продажи иностранной валюты, несмотря на шок для экономики, вызванный указом президента РФ Владимира Путина о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля.

Прокуратура заявляет, что массовые акции протеста в Тбилиси в июне были частью попытки государственного переворота. Митингующие требовали отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии, возлагая на него ответственность за действия полиции во время силового разгона.

По материалам Европейская правда
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