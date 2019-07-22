Рост реального ВВП в начале 2019 года замедлился

В Украине рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) ожидаемо замедлился до 2,5%. Это произошло в первом квартале этого года.

Об этом говорится в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ за июль 2019 года.

Рост ВПП замедлился в результате исчерпания эффекта рекордного урожая 2018 года.

“В то же время внутренний спрос рос быстрее, чем ожидалось. Ускорился рост частного потребления на фоне увеличения доходов населения. При этом, в первом квартале 2019 года сохранялось падение валовой добавленной стоимости (ВДС) в промышленности. ВДС энергетического сектора снизилась по большей части из-за теплой, по сравнению с прошлым годом, погоды. ВДС перерабатывающей промышленности также оставалась меньше, чем год назад, из-за ремонтов на отдельных металлургических и химических предприятиях, введения новых ограничений со стороны РФ и некоторого ухудшения внешней ценовой конъюнктуры”, – говорится в документе.

Кроме этого, добавляется, что в Украине в первом квартале сохранялось падение объемов добычи металлических руд. В результате, это обусловило замедление роста ВДС добывающей промышленности в целом, несмотря на дальнейшее увеличение объемов добычи газа, нефти и угля.

“Во втором квартале рост экономики ускорился до 3%. О дальнейшем росте свидетельствует ускорение роста розничного товарооборота, чему способствовало увеличение доходов населения. Привлечение правительства на международном рынке капиталов и приток средств нерезидентов в гривневые Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) компенсировали значительные выплаты государственного сектора по внешним обязательствам. В результате на конец июня резервы были близкими к уровню начала 2019 года (20,6 млрд долл.)”, – объясняют в НБУ.