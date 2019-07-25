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General Motors отказалась от планов запуска сервиса беспилотных такси в 2019-м

General Motors отказалась от планов запуска сервиса беспилотных такси в 2019-м

Компания General Motors отложила свои планы по запуску сервиса беспилотных такси под названием Cruise. Ранее GM планировала начать работать в Сан-Франциско до конца 2019 года.

Пока в компании не назвали новых сроков, передает The Verge. Это означает, что подобный сервис скорее всего не появится и в следующем, 2020 году.

Для запуска настолько инновационного начинания есть как минимум два препятствия: технологическое и регуляторное. Даже если компания считает, что уже готова выпускать на дороги общего пользования автомобили без водителя (да и без руля), то им еще нужно убедить в этом регулирующие органы. А процесс сертификации может длится годами, ведь нужно проверить поведение ИИ в разных обстановках и при различных погодных условиях.

По материалам Технот
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