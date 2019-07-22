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Ferrexpo инвестировала в украинские активы более 1,3 млрд грн

Ferrexpo инвестировала в украинские активы более 1,3 млрд грн

Группа Ferrexpo по результатам 3 месяцев 2019 года вложила более 1,3 млрд грн (более $47,5 млн) в развитие Полтавского, Еристовского и Белановского ГОК, входящих в группу. Этот показатель превзошел аналогичный 2018 года.

Согласно инвестпрограмме, утвержденной Советом директоров, Группа Ferrexpo за январь-март текущего года инвестировала в поддержку месторождений и развитие Полтавского ГОК (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, входит в группу Ferrexpo) более 855 млн грн (более $31,4 млн). В развитие Еристовского и Белановского ГОК (ЕГЗК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, входит в группу Ferrexpo и БГЗК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входит в группу Ferrexpo) – более 438,3 млн грн (более $16,1 млн).

Основными капитальными инвестициями ПГОК стали расходы на поддержку производства в сумме более 209 млн грн ($5 млн) и крупных стратегических проектов на сумму более 272 млн грн (более $16,3 млн); компоненты на сумму более 373 млн грн (более $10 млн).

Средства ЕГЗК и БГЗК были вложены в переработку, развитие ж/д путей и объектов, проекты по капитальному строительству карьера и инфраструктуры, геологические и другие работы.

В 2019 году группа Ferrexpo продолжает следовать плану по инвестициям в соответствии с утвержденной Советом директоров инвестпрограммой.

По материалам Газета по-Украински
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