Межбанк: продолжится ли дальнейшее укрепление гривны?

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В эту пятницу на валютном рынке опять будет достаточно интересно. Торги четверга продолжили общую тенденцию по снижению валютных котировок и основная интрига сегодняшнего дня – продолжится ли дальнейшее укрепление гривны или нас ждет уже коррекция курса.
Как и все последние дни — основная факторы, казалось бы, играют в пользу нацвалюты:
Коррсчета снизились еще на 220 млн гривен – до 48,9 млрд, что снижает возможности спекулятивной раскачки рынка;
На следующей неделе – новый аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, что простимулирует продажи валюты нерезидентами, активно скупающими наши бумаги даже с учетом некоторого снижения из доходности;
Пятничный эффект окончания недели снизит статистику торгов, но в тоже время поубавит пыл покупателей валюты. Им проще разместить свою гривну на короткие депозиты до понедельника, чем покупать сейчас валюту и потом “зависать” со своими расчетами до понедельника;
Психологический настрой на ревальвацию гривны на наличном рынке, где с утра доллар спокойно продают уже по 25,60 гривен и даже ниже.
Против нацвалюты сработает фактор перечислений возмещений НДС экспортерам (постепенно на рынок уже выходят крупные суммы таких выплат, что снижает желание у компаний в продаже валюты).
Кроме этого сохраняется повышенный спрос на валюту со стороны тех крупных клиентов, кто наблюдая проседание котировок, предпочитает быстро закрывать свои валютные обязательства, чем играть в “валютную рулетку” по курсу. Среди покупателей замечены как некоторые импортеры нефтепродуктов, так и крупные ритейлеры.
На наличном рынке пока идет небольшое снижение ценников, но котировки достаточно оперативно меняются, особенно по евро, где ситуация быстро меняется после решения ЕЦБ о сохранении нулевой ставки и валютных ралли на мировых площадках.
Мы прогнозируем на пятницу некоторую коррекцию по курсу доллара и коридор по нему в пределах 25,42-25,55 гривен с периодическими курсовыми колебаниями в течении дня в моменты выхода крупных игроков на торги. По возможности НБУ продолжит выкуп доллара в ЗВР, используя Matching.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,44/ 25,45
евро – 28,45/ 28,45
российский рубль – 0,403 / 0,404
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