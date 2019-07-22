Украинский платежный рынок переведут на Open Banking

Национальный банк внедрит новую модель законодательного регулирования рынка платежей и перевода средств.

«В новом национальном законодательстве будут реализованы нормы европейской директивы PSD2, в частности концепция Open Banking, для усиления конкуренции, защиты прав пользователей платежных услуг и стремительного внедрения новых технологий», – сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблунивский.

По его словам, новое регулирование на платежном рынке будет введено в несколько этапов.

Сначала Нацбанк совместно с участниками рынка выработает текст концептуального видения будущих законодательных изменений. Потом законопроекты будут переданы в парламент. После их принятия НБУ обновит свою нормативную базу и технические стандарты.

Новое регулирование позволит воплотить концепцию Open Banking, интегрированную с новой платежной инфраструктурой, построенной на международных стандартах (ISO 20022), что обеспечит мгновенность и непрерывность платежных услуг, считают в НБУ.

В рамках новой архитектуры платежного рынка платежные услуги смогут предоставлять банки, платежные учреждения, учреждения электронных денег, почтовые операторы, а также государственные органы и органы местного самоуправления.

Банки будут предоставлять платежные услуги на основании банковской лицензии, небанковские учреждения – на основании лицензии на предоставление платежных услуг. Рассматривается возможность предоставления ограниченных возможностей по переводу средств отдельным категориям поставщиков (например, телеком- и интернет-операторам, розничным сетям, СИТ-компаниям и т.д.).

Как сказал Александр Яблунивский, Нацбанк ожидает, что первая редакция обновленного законодательного регулирования рынка платежей появится в сентябре-октябре.

Концепция НБУ предусматривает появление новых поставщиков информационных услуг: поставщиков услуг по инициированию платежа (PISP) и предоставлению консолидированной информации по платежному счету (AISP).

Органы государственной власти и местного самоуправления смогут предоставлять платежные услуги без лицензии, но при условии предварительного уведомления и регистрации Нацбанком.

НБУ уже анонсировал ряд нововведений. Статус небанковского финансового учреждения будет предоставляться автоматически вместе с выдачей лицензии. Бумажные бланки будут отменены – лицензия на предоставление платежных услуг будет выдаваться в электронной форме.

Независимо от количества платежных услуг будет выдаваться одна лицензия. В ней просто будет указан перечень платежных услуг, которые лицо имеет право предоставлять.

НБУ перейдет на электронную форму отчетности и взаимодействия с участниками рынка.

Телеком- и интернет-операторы смогут заниматься микроплатежами, цифровым контентом, оплатой в общем чеке, голосовыми услугами, электронными билетами и благотворительностью.