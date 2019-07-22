0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 73 0

Центробанк Турции значительно снизил процентную ставку

Центробанк Турции значительно снизил процентную ставку

Центробанк (ЦБ) Турции после отставки председателя фининститута Мурата Четинкаи и заседания Совета ЦБ по денежно-кредитной политике значительно снизил основную процентную ставку – сразу на 4,25 процентного пункта. Показатель, таким образом, опустился с 24 процентов до 19,75 процента годовых.

По приказу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – Четинкая, возглавлявший ЦБ с апреля 2016 года, был 6 июля уволен со своего поста – именно за отказ скорректировать учетную ставку. Его место занял Мурат Уйсал, на тот момент занимавший должность заместителя главы Центробанка.

Несмотря на то, что после кадровых перестановок снижение ожидалось, большинство экспертов прогнозировали, что оно окажется в коридоре от 2,0 до 3,0 процентных пунктов.

В обосновании решения ЦБ указал, что последние данные свидетельствуют “об умеренном оживлении экономической активности” в стране. Фининститут обратил внимание на высокий доход, связанный с развитием туристического сектора, а также на позитивную динамику инфляции, снизившейся с 25 процентов в октябре 2018 года до 15,72 процента в июне.

Вместе с тем, несмотря на заверения Центробанка, экономика страны по-прежнему остается в рецессии. За первые пять месяцев 2019 года дефицит бюджета Турции вырос на 225 процентов до 21,1 млрд лир, а сама турецкая лира продолжает обесцениваться. В первом квартале текущего года ВВП Турции снизился на 2,6 процента.

По материалам BIN
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.