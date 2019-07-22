Центробанк Турции значительно снизил процентную ставку

Центробанк (ЦБ) Турции после отставки председателя фининститута Мурата Четинкаи и заседания Совета ЦБ по денежно-кредитной политике значительно снизил основную процентную ставку – сразу на 4,25 процентного пункта. Показатель, таким образом, опустился с 24 процентов до 19,75 процента годовых.

По приказу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – Четинкая, возглавлявший ЦБ с апреля 2016 года, был 6 июля уволен со своего поста – именно за отказ скорректировать учетную ставку. Его место занял Мурат Уйсал, на тот момент занимавший должность заместителя главы Центробанка.

Несмотря на то, что после кадровых перестановок снижение ожидалось, большинство экспертов прогнозировали, что оно окажется в коридоре от 2,0 до 3,0 процентных пунктов.

В обосновании решения ЦБ указал, что последние данные свидетельствуют “об умеренном оживлении экономической активности” в стране. Фининститут обратил внимание на высокий доход, связанный с развитием туристического сектора, а также на позитивную динамику инфляции, снизившейся с 25 процентов в октябре 2018 года до 15,72 процента в июне.

Вместе с тем, несмотря на заверения Центробанка, экономика страны по-прежнему остается в рецессии. За первые пять месяцев 2019 года дефицит бюджета Турции вырос на 225 процентов до 21,1 млрд лир, а сама турецкая лира продолжает обесцениваться. В первом квартале текущего года ВВП Турции снизился на 2,6 процента.