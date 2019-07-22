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США ввели дополнительные санкции против Венесуэлы

США ввели дополнительные санкции против Венесуэлы

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело дополнительные санкции против Венесуэлы в рамках схемы субсидирования продовольствия.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, ведомство ввело санкции против 10 человек и 13 организаций.

Санкции были введены против граждан Колумбии Алекса Сааба и Альваро Энрике Пулидо, а также Вальтера, Йоссера и Йосвала Гавидия, пасынков Мадуро.

По материалам РБК-Украина
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