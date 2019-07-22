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В Египте курсируют уже два украинских трамвая "Татра-Юг"

В Египте курсируют уже два украинских трамвая "Татра-Юг"

На трамвайных линиях в египетском городе Александрия уже работает два украинских трамвая К1Е6, изготовленных компанией “Татра-Юг”.

Об этом свидетельствует информация производителя.

Предприятие из Днепра, которое выпускает трамвайные вагоны на мощностях днепровского завода «Южмаш», продолжает поставки трамваев в Египет.

Напомним, в начале 2017 года “Татра-Юг” выиграла тендер на поставку в Александрию 15 сочлененных трамваев. Вагоны для Египта – высокопольные и имеют длину 22 м. То, что вагоны высокопольные, изначально было требованием заказчика, что обусловлено климатическими условиями в Александрии и техническими параметрами трамвайной системы этого египетского города.

Отправка в Египет первого трамвая, произведенного в Днепре, состоялась в начале 2019 года. В марте глава Александрийского управления пассажирских перевозок Халид Элева объявил о начале эксплуатации первого украинского трамвая.

По материалам Центр транспортных стратегий
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