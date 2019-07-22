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Великобритания получит 5G покрытие уже осенью

Великобритания получит 5G покрытие уже осенью

O2 объявила, что планирует включить свою мобильную сеть 5G в октябре.

Оператор намерен запустить услугу нового поколения в Белфасте, Кардиффе, Эдинбурге, Лондоне, Слоу и Лидсе, а потом до лета 2020 года расширить географию до 50 городов.

O2 принадлежит испанской Telefonica, которая использовала инфраструктуру Huawei в некоторых других своих сетях.

Более того, O2 испытала некоторые из сетевых передач радиодоступа Huawei на башнях сотовой связи в Великобритании, прежде чем решить выбрать конкурентоспособные товары двух других поставщиков, с которыми компания уже сотрудничала ранее для доставки 4G.

“Мы уважаем все три компании, с которыми имели дело. Они были строги в своих действиях”, – заявил ВВС исполнительный директор O2 Марк Эванс. – Но мы были уверены, что лучший выбор для нас на данный момент – это наши нынешние партнеры – Ericsson и Nokia.

Объявление о выборе партнеров было сделано на той же неделе, когда Великобритания официально отложила решение о запрете или разрешении использовать технологии Huawei в любой из сетей 5G в Великобритании.

Напомним, что США оказывают давление на правительство страны, с целью полного устранения Huawei с британского рынка.

По материалам Комментарии
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