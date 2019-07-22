Великобритания получит 5G покрытие уже осенью

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
O2 объявила, что планирует включить свою мобильную сеть 5G в октябре.
Оператор намерен запустить услугу нового поколения в Белфасте, Кардиффе, Эдинбурге, Лондоне, Слоу и Лидсе, а потом до лета 2020 года расширить географию до 50 городов.
O2 принадлежит испанской Telefonica, которая использовала инфраструктуру Huawei в некоторых других своих сетях.
Более того, O2 испытала некоторые из сетевых передач радиодоступа Huawei на башнях сотовой связи в Великобритании, прежде чем решить выбрать конкурентоспособные товары двух других поставщиков, с которыми компания уже сотрудничала ранее для доставки 4G.
“Мы уважаем все три компании, с которыми имели дело. Они были строги в своих действиях”, – заявил ВВС исполнительный директор O2 Марк Эванс. – Но мы были уверены, что лучший выбор для нас на данный момент – это наши нынешние партнеры – Ericsson и Nokia.
Объявление о выборе партнеров было сделано на той же неделе, когда Великобритания официально отложила решение о запрете или разрешении использовать технологии Huawei в любой из сетей 5G в Великобритании.
Напомним, что США оказывают давление на правительство страны, с целью полного устранения Huawei с британского рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Российский газ можно заменить катарским - "Нафтогаз"10 ч. назад - 3480 23
У Зеленского намерены ввести конфискацию незаконных активов11 ч. назад - 18802 8
ПриватБанк запускает вертикальную карту премиум-класса для путешественников14 ч. назад - 15029 7
Смелянский заявил о тысячах вакансий в "Укрпоште"7 ч. назад - 3866 4
Минздрав анонсировал введение лицензирования для врачей7 ч. назад - 375 4
Маск придумал, как в 15 раз сократить электропроводку в Tesla19 ч. назад - 23422 4
У Зеленского намерены ввести конфискацию незаконных активов11 ч. назад - 18802 8
ПриватБанк запускает вертикальную карту премиум-класса для путешественников14 ч. назад - 15029 7
Смелянский заявил о тысячах вакансий в "Укрпоште"7 ч. назад - 3866 4
Российский газ можно заменить катарским - "Нафтогаз"10 ч. назад - 3480 23
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок7 ч. назад - 115
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 659
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3383
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3883 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 3330 6