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В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок

В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок

Компании Ericsson и Telstra успешно осуществили первый в истории Австралии сквозной 5G SA (автономный) звонок в Центре инноваций 5G Telstra на Золотом берегу Австралии, что ускоряет процесс продвижения по пути внедрения 5G.

Звонок был осуществлен в полосе 3.6 Гц, для обеспечения связи использовалось оборудование производства Ericsson – Baseband 6630, Radio AIR6488 и устройство 5G SA, собранное на чипсете MediaTek.

На днях в компании Ericsson заявили о разработке нового современного программного обеспечения Standalone (SA) New Radio (NR), которое обеспечивает связь со сверхмалым временем отклика, а также новые возможности для быстрого расширения покрытия 5G.

5G Standalone станет потенциальным каркасом радиосетей 5G, что должно повысить эффективность их работы и создать новые варианты использования. 5G Standalone станет строительным блоком системы Industry 4.0, в которой присутствует эффективная связь, с присущими 5G низкой задержкой, гибкостью и высокой скоростью и будет стимулировать развитие новых технологий и отраслей.

По материалам Корреспондент.net
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