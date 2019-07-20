В Украине темпы прироста медианной зарплаты опережают темпы прироста средней зарплаты (таблица)

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В Украине в 2019 году темпы прироста медианной зарплаты опережают темпы прироста средней зарплаты.
Об этом сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.
“В мае 2019 года медианная зарплата составила 7183 грн до вычета налогов, то есть 50% официально работающих в Украине официально получили на руки в мае в 5854 грн после уплаты налога на доходы и военного сбора”, – говорится в сообщении.
По данным Госстата, средняя зарплата составила:
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