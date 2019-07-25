Сколько денег тратят украинцы при покупках онлайн

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Товары в сети покупает каждый третий пользователь интернета. Какие предпочтения у украинцев и сколько средств они расходуют, указано в результатах исследования GfK.
Что покупают чаще всего – электронику, бытовую технику, одежду и косметику. Также выросли продажи аксессуаров и товаров для дома.
Цена средней покупки – 240 грн.
Около 82% делают от 5 до 20 покупок в год. Еще 17% – более 20.
Территория интернет-покупок:
Средний возраст интернет-покупателей – 26-35 лет.
Средний доход – 5600 грн.
При этом средний доход человека, который не покупает онлайн, 3900 грн.
Доставка товара – курьерская доставка товаров.
Расчет за покупки – преимущественно безналичный и оплата курьеру наличными.
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