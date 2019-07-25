Сколько денег тратят украинцы при покупках онлайн

Товары в сети покупает каждый третий пользователь интернета. Какие предпочтения у украинцев и сколько средств они расходуют, указано в результатах исследования GfK.

Что покупают чаще всего – электронику, бытовую технику, одежду и косметику. Также выросли продажи аксессуаров и товаров для дома.

Цена средней покупки – 240 грн.

Около 82% делают от 5 до 20 покупок в год. Еще 17% – более 20.

Территория интернет-покупок:

Центральная Украина – 24%.

Западная Украина – 23%.

Киев – 10%.

Средний возраст интернет-покупателей – 26-35 лет.

Средний доход – 5600 грн.

При этом средний доход человека, который не покупает онлайн, 3900 грн.

Доставка товара – курьерская доставка товаров.

Расчет за покупки – преимущественно безналичный и оплата курьеру наличными.