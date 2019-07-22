Nokia выпустит телефон за 13 евро

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Компания HMD Global анонсировала недорогой сотовый телефон Nokia 105 (2019), который поступит в продажу до конца текущего месяца по ориентировочной цене всего 13 евро.
Аппарат рассчитан на работу в мобильных сетях GSM 900/1800. Он оснащён цветным 1,77-дюймовым дисплеем с разрешением 160 × 120 точек и 4 Мбайт оперативной памяти. Есть FM-тюнер, фонарик, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников и порт Micro-USB. Используется программная платформа Nokia Series 30+. Габариты составляют 119 × 49,2 × 14,4 мм, вес — 74,04 г. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи ёмкостью 800 мА·ч достигает 14,4 часа в режиме разговора. Предусмотрены чёрный, розовый и синий варианты цветового исполнения.
Кроме того, дебютировал телефон Nokia 220 4G с поддержкой мобильных сетей четвёртого поколения LTE. Эта модель снабжена 2,4-дюймовым экраном, 16 Мбайт оперативной памяти, 0,3-мегапиксельной камерой, FM-тюнером, адаптером Bluetooth 4.2, портом Micro-USB и гнездом для наушников 3,5 мм. Применена платформа Feature OS. Аппарат имеет размеры 121,3 × 52,9 × 13,4 мм и весит 86,5 г. Аккумулятор ёмкостью 1200 мА·ч обеспечивает до 6,3 часа разговоров. Цена — 39 евро.
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