Как получить страховое возмещение при ДТП (инфографика)

О том, как получить страховую компенсацию в случае дорожно-транспортного происшествия и чтобы страховая компания вам не отказала, следует совершить определенные действия.

Об этом пишет “Дорожный адвокат” на своей странице в facebook.

Что делать при наступлении страхового случая:

Действовать в соответствии с указанным порядком с соблюдением указанных сроков.

Сообщить в страховую о ДТП – срочно.

Написать заявление в страховую о возмещении – в течение 30 дней.

Получить выплату или отказ в выплате – в течение 90 дней .



. Подать иск в суд с требованием к страховой компании выплатить средства – три года со дня отказа.