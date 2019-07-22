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Как получить страховое возмещение при ДТП (инфографика)

Как получить страховое возмещение при ДТП (инфографика)

О том, как получить страховую компенсацию в случае дорожно-транспортного происшествия и чтобы страховая компания вам не отказала, следует совершить определенные действия.

Об этом пишет “Дорожный адвокат” на своей странице в facebook.

Что делать при наступлении страхового случая:

  • Действовать в соответствии с указанным порядком с соблюдением указанных сроков.
  • Сообщить в страховую о ДТПсрочно.

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  • Написать заявление в страховую о возмещении – в течение 30 дней.
  • Получить выплату или отказ в выплате – в течение 90 дней.
     
  • Подать иск в суд с требованием к страховой компании выплатить средства – три года со дня отказа.
  • Получение страховых выплат по решению суда – немедленно.

По материалам Finance.UA
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