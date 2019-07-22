Как получить страховое возмещение при ДТП (инфографика)

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О том, как получить страховую компенсацию в случае дорожно-транспортного происшествия и чтобы страховая компания вам не отказала, следует совершить определенные действия.
Об этом пишет “Дорожный адвокат” на своей странице в facebook.
Что делать при наступлении страхового случая:
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