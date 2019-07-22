Российский газ можно заменить катарским - "Нафтогаз"

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Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины”, совместно с Оператором газотранспортной системы Украины работает над возможностью уже с января 2020 года начать поставку газа в Украину через Трансбалканский газопровод.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон.
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“Южно-европейские страны активно диверсифицируют поставки: каспийский газ через Танап и LNG поставки создают хорошую конкуренцию российскому газу. Работаем над тем, чтоб уже с января можно было осуществлять поставки газа в Украину с южного направления через Транс-балканский газопровод”, – написал он.
Для того, чтобы начать поставки катарского газа прямо в Украину, необходимо решить основную проблему – договориться с Турцией о проходе танкеров с топливом через пролив Босфор.
Макогон отметил, что на днях катарский газ впервые был доставлен на LNG терминал в Грецию на судне класса Q-Flex, способном перевозить более 210 тысяч кубометров сжиженного газа. А следующим пунктом в этой программе есть поставка партии СПГ на танкере Q-Flex LNG на испанский терминал Cartagena до начала августа.
Таким образом Украина по истечении действующего контракта на транзит газа с российским “Газпромом” может дополнительно загрузить газотранспортную систему за счет импорта или транзита газа из Румынии по Трансбалканскому газопроводу.
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