Межбанк: доллар проседает

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Торги валютного Межбанка в среду в секторе доллара стартовали с уровней 25,45/25,50 UAH/USD.
В 10.10 курс оставался на уровне 25,49/25,52 UAH/USD.
В 11:00 курс безналичного доллара установился на 25,49/25,52 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,44 / 25,46
евро – 28,36 / 28,37
российский рубль – 0,402/ 0,403
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