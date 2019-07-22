Audi вывела на тесты спортивный седан S3

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Audi готовится к смене поколений модели A3 и уже приступила не просто к тестам седана, но и его спортивной модификации S3.
Премьера седана должна состояться в 2020 году, пишет Motor1.
Ранее в объективы фотошпионов уже попадал Audi S3 Sportback новой генерации, так что в целом седан похож одновременно и на него, и на более крупный Audi A4. Не исключено, что таким образом дизайнеры марки готовят место в линейке для анонсированного ранее 4-дверного купе на базе Audi A3.
С большой долей вероятности новая S3 получит 2-литровый турбомотор мощностью не менее 300 л.с. Двигатель будет сочетаться с роботизированной коробкой передач и полным приводом, как это обычно бывает у спортивных Audi.
Несмотря на то, что прототипы нового Audi S3 попадаются на дорогах с 2018 года, премьера машины состоится не раньше 2020 года. Дело в том, что сначала марка должна показать базовый вариант, а уже потом настанет черед спортивных модификаций.
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