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Корпорация Boeing отчиталась о крупнейшем в ее истории убытке

Корпорация Boeing отчиталась о крупнейшем в ее истории убытке

Американская корпорация Boeing сообщила, что во втором квартале ее операционный убыток составил $3,38 млрд при выручке в $15,75 млрд.

Выручка снизилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Чистый убыток составил $2,9 млрд. Во втором квартале прошлого года корпорация получила $2,2 млрд прибыли.

В Boeing отметили, что компании, возможно, придется временно остановить производство самолетов 737 Max, из-за двух авиакатастроф, с участием которых у корпорации начались проблемы.

После публикации отчета Boeing за второй квартал акции компании упали. На торгах 25 июля они подешевели на 3,12% – до $361,43 за акцию. Рыночная капитализация составляет $209,9 млрд.

По материалам НВ
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