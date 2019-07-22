В Украине продлили ликвидацию еще одного банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) после того, как в июне продлил ликвидацию банка “Киев”, принял аналогичное решение в отношении банка “Национальный кредит”.

Об этом информирует пресс-служба Фонда, передает Сегодня.

Срок проведения ликвидации финансового учреждения продлен с 1 сентября 2019 года до 31 августа 2020-го включительно.

Исполнительная дирекция ФГВФЛ приняла указанное решение 17 июля.

На аналогичный период Александру Волкову продлены полномочия ликвидатора “Национального кредита”.