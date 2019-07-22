Молдова готова покупать реверсный газ в Украине

Если Молдова не сможет получать российский газ из-за отсутствия нового контракта РФ с Украиной о транзите, Кишинев готов покупать у Киева реверсный газ.

Об этом заявила премьер-министр Республики Молдова Майя Санду во время слушаний в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе.

“Все, что касается энергетической безопасности, – это для нас чрезвычайно сложный вопрос. Молдова зависит от российского газа. Сейчас, как вы знаете, идет дискуссия между Россией и Украиной по вопросу препятствий для транзита газа через Украину. Если это произойдет и не будет найдено решение до конца этого года, тогда Молдова не сможет получать газ из России, если соответствующее соглашение не будет подписано”, – сообщила она.

Санду напомнила, что сейчас правительство Молдовы активно работает с правительством Румынии, чтобы ускорить имплементацию проекта газопровода Яссы-Кишинев, но эти работы не будут завершены очень быстро.

“Поставки газа – это техническая проблема, но это и экономическая проблема. Мы сегодня покупаем газ у Газпрома по цене, по которой мы могли бы покупать его и в Украине, тот, который она получает по системе реверса”, – сказала Санду.

Она сообщила, что Молдова также работает над проектом взаимообъединения национальных электрических сетей и энергетических компаний с системе Европейского Союза через Румынию.

“Этот проект продвигается, и у нас есть поддержка со стороны некоторых международных финансовых институтов. Это также займет некоторое время, но где-то в течение пяти лет у нас будут альтернативы в сфере энергетики”, – добавила премьер Молдовы.