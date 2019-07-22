Молдова готова покупать реверсный газ в Украине

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Если Молдова не сможет получать российский газ из-за отсутствия нового контракта РФ с Украиной о транзите, Кишинев готов покупать у Киева реверсный газ.
Об этом заявила премьер-министр Республики Молдова Майя Санду во время слушаний в комитете Европарламента по иностранным делам в Брюсселе.
“Все, что касается энергетической безопасности, – это для нас чрезвычайно сложный вопрос. Молдова зависит от российского газа. Сейчас, как вы знаете, идет дискуссия между Россией и Украиной по вопросу препятствий для транзита газа через Украину. Если это произойдет и не будет найдено решение до конца этого года, тогда Молдова не сможет получать газ из России, если соответствующее соглашение не будет подписано”, – сообщила она.
Санду напомнила, что сейчас правительство Молдовы активно работает с правительством Румынии, чтобы ускорить имплементацию проекта газопровода Яссы-Кишинев, но эти работы не будут завершены очень быстро.
“Поставки газа – это техническая проблема, но это и экономическая проблема. Мы сегодня покупаем газ у Газпрома по цене, по которой мы могли бы покупать его и в Украине, тот, который она получает по системе реверса”, – сказала Санду.
Она сообщила, что Молдова также работает над проектом взаимообъединения национальных электрических сетей и энергетических компаний с системе Европейского Союза через Румынию.
“Этот проект продвигается, и у нас есть поддержка со стороны некоторых международных финансовых институтов. Это также займет некоторое время, но где-то в течение пяти лет у нас будут альтернативы в сфере энергетики”, – добавила премьер Молдовы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве построят приют для животных стоимостью свыше 150 млн грнВчера, 20:43 - 396 17
Банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставкеВчера, 11:13 - 1934 7
Украина за 5 лет привлекла €3,3 млрд инвестиций в возобновляемую энергетикуВчера, 10:36 - 441 5
Новый перечень платных номеров на автомобиль (цены)Вчера, 15:10 - 17882 4
Маск придумал, как в 15 раз сократить электропроводку в Tesla7 ч. назад - 11727 3
Новый перечень платных номеров на автомобиль (цены)Вчера, 15:10 - 17882 4
Маск придумал, как в 15 раз сократить электропроводку в Tesla7 ч. назад - 11727 3
МВФ обновил прогноз по курсу гривны к долларуВчера, 12:04 - 5600 3
Банки Швейцарии начали выдавать кредиты институциональным заемщикам по отрицательной ставкеВчера, 11:13 - 1934 7
Владельцев электрокаров ждут приятные бонусы - экспертВчера, 13:40 - 1806 1
Индия запустила ракету с луноходом (видео)22.07.2019, 15:10 - 586
Samsung показала, как работает камера-перевертыш смартфона Galaxy A80 (фото, видео)20.07.2019, 15:10 - 3301
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3809 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 3213 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 2656