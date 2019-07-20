Межбанк: гривна уверенно укрепляется

Торги валютного Межбанка в среду в секторе доллара стартовали с уровней 25,56/25,59 UAH/USD.

В 10.10 курс оставался на уровне 25,56/25,59 UAH/USD.

В 11:00 курс безналичного доллара установился на 25,50/25,53 UAH/USD.

В 13.00 курс пошел на снижение 25,47/25,49 UAH/USD. А к 16.00 достиг отметки 25,45/25,46 UAH/USD

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 25,46 / 25,49

евро – 28,38 / 28,41

российский рубль – 0,405/ 0,406

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