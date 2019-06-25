Австрия упростила правила трудоустройства для иностранцев: кому платят больше

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Австрия упростила правила трудоустройства для иностранцев. Дефицит трудовых кадров в Австрии оценивают в 160 тыс. человек.
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