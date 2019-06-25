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Австрия упростила правила трудоустройства для иностранцев: кому платят больше

Австрия упростила правила трудоустройства для иностранцев: кому платят больше

Австрия упростила правила трудоустройства для иностранцев. Дефицит трудовых кадров в Австрии оценивают в 160 тыс. человек.

Кого не хватает:

  • медсестры;
  • строители,
  • инженеры с высшим образованием.

Сколько платят в Австрии:

  • врачи — от €3000;
  • инженеры и строители — от €2300-2500.
  • менеджеры и банковские работники — от €2000-2200;
  • специалисты сферы IT – €1800-2200.
  • повара, бармены – от €1200-1300.

Справка Finance.ua

  • Австрия снизит налоги для своих граждан. По плану правительства страны, налоговая нагрузка на австрийцев с 2022 года уменьшится на 8,3 млрд евро.
По материалам Finance.UA
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