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В Ужгороде подорожает проезд в автобусах

В Ужгороде подорожает проезд в автобусах

В Ужгородском горсовете согласовали установление тарифа на перевозку одного пассажира в автобусах городского сообщения в размере 7 гривен.

Об этом сообщают в Ужгородском городском совете.

“Председатель Ассоциации пассажирских перевозчиков Ужгорода Алексей Куля рассказал, что предприниматели еще год назад просили пересмотреть тариф, однако решение не принималось. И вообще такие решения за последние много лет никогда не принимались вовремя, тогда, когда это было экономически целесообразно”, – говорится в сообщении.

Установленные тарифы:

  • Тариф на перевозку одного пассажира в автобусах городского сообщения, работающих в обычном режиме движения, в размере 7 гривен.
  • Для учащихся заведений общего среднего образования города стоимость проезда в автобусах городского сообщения, работающих в обычном режиме движения, составит 5 грн за одну поездку в период обучения, с 1 сентября по 31 мая.

Новый тариф будет действовать с 1 августа этого года.

“Директор коммунального предприятия «Ужгородский муниципальный транспорт» Виталий Готра отметил, что предприятие тоже работает с убытками. Во многих других городах, в частности, где работают такие крупные автобусы как в Ужгороде на маршрутах №№18,20, на перевозку тарифа менее 7 гривен нет. Во Львове – дневной тариф 7 грн., ночной – 12 и его хотят уже пересматривать”, – отмечает пресс-служба городского совета.

По материалам Finance.UA
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