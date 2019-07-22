В Ужгороде подорожает проезд в автобусах

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В Ужгородском горсовете согласовали установление тарифа на перевозку одного пассажира в автобусах городского сообщения в размере 7 гривен.
Об этом сообщают в Ужгородском городском совете.
“Председатель Ассоциации пассажирских перевозчиков Ужгорода Алексей Куля рассказал, что предприниматели еще год назад просили пересмотреть тариф, однако решение не принималось. И вообще такие решения за последние много лет никогда не принимались вовремя, тогда, когда это было экономически целесообразно”, – говорится в сообщении.
Установленные тарифы:
Новый тариф будет действовать с 1 августа этого года.
“Директор коммунального предприятия «Ужгородский муниципальный транспорт» Виталий Готра отметил, что предприятие тоже работает с убытками. Во многих других городах, в частности, где работают такие крупные автобусы как в Ужгороде на маршрутах №№18,20, на перевозку тарифа менее 7 гривен нет. Во Львове – дневной тариф 7 грн., ночной – 12 и его хотят уже пересматривать”, – отмечает пресс-служба городского совета.
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