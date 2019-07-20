"Грязная" нефть: в России определились с компенсацией

Российская Транснефть определила сумму выплат компаниям, пострадавшим от попадания в трубопровод Дружба “грязной” нефти.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании в среду, 24 июля.

Согласно решению, предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти составит $15 на 1 баррель некондиционной нефти.

“При этом было подчеркнуто, что грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки”, – говорится в сообщении.

Напомним, 19 апреля Белнефтехим сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. Позже стало известно, что Беларусь временно ограничила поставки нефтепродуктов на экспорт в Польшу, Украину и страны Балтии.