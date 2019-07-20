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Утверждены новые пропорции распределения ЕСВ на соцстрах

Утверждены новые пропорции распределения ЕСВ на соцстрах

Утверждены новые размеры пропорций распределения единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров.

Когда начнет действовать – с 1 января 2020 года.

  • Увеличена доля единого социального взноса, который направляется на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве (с 9,3759 до 9,5727), за счет уменьшения доли этого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы (с 5,0026 до 4,8058).

Справка Finance.ua

Как пострадавшему на производстве получить пособие (необходимые документы):

  • заявление пострадавшего о назначении страховых выплат,
  • акт (специального) расследования несчастного случая (аварии),
  • решение суда об установлении факта несчастного случая на производстве,
  • заключение МСЭК о степени утраты профессиональной трудоспособности;
  • справка о средней заработной плате (доход),
  • копия трудовой книжки или выписка из нее,
  • справка о размере пенсии по инвалидности.
По материалам Finance.UA
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