МВФ дал прогноз по росту экономики Украины

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Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины на 2,7% в 2019 году и на 3,0% в 2020 году.
Об этом говорится в июльском обзоре МВФ “Перспективы мировой экономики” (World Economic Outlook).
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По сравнению с данными с апреля 2019 года, прогноз по росту экономики Украины не изменен.
МВФ также прогнозирует замедление инфляции в Украине до 7,0% на конец 2019 года и до 5,6% на конец 2020 года.
Фонд ожидает дефицит текущего счета Украины на уровне 2,5% ВВП в 2019 году и 2,4% в 2020 году.
МВФ прогнозирует снижение уровня безработицы в Украине до 8,5% в 2019 году и до 8,1% 2020 году.
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