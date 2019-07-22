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Японский стартап разрабатывает анализатор запахов для смартфонов

Японский стартап разрабатывает анализатор запахов для смартфонов

Компания Aroma Bit занялась разработкой датчика запаха следующего поколения, который будет обладать сверхкомпактностью, высоким разрешением и низкой стоимостью.

Об этом сообщили в Yahoo.

Датчику запаха площадью 1 кв. мм приписывают «разрешение, эквивалентное разрешению носа собаки».

Эта технология реализована за счет рецепторной мембранной сенсорной технологии и сверхчувствительной кремниевой сенсорной технологии ионной визуализации, разработанной профессором Казуаки Савада из Технологического университета Тоехаси.

Компания Aroma Bit разработала и в настоящее время продает компактный датчик запаха, в котором используется сенсорная подложка типа QCM. Однако дальнейшее уменьшение размера и перенос датчика на смартфоны было затруднено с обычным датчиком запаха типа QCM.

С недавно разработанным силиконовым датчиком запаха типа CMOS можно реализовать ультракомпактное решение с высоким разрешением запаха, которое можно встроить в систему, такую ​​как смартфон или устройства умного дома.

В частности, ожидается, что разрешение, эквивалентное разрешению носа собаки (примерно 1200 рецепторов), будет получено при площади датчика 1 кв. мм.

Кроме датчика, Aroma Bit занялась разработкой базы данных цифровых запахов.

По материалам НВ
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