Гройсман рассказал, когда правительство сложит полномочия

Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, когда его правительство сложит с себя полномочия.

Об этом он сказал в ходе заседания Кабинета министров.

Он отметил, что его Кабмин будет исполнять обязанности до формирования нового правительства.

“Наше правительство, я как премьер-министр, мы сложим свои полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины на первом заседании. Далее мы будем выполнять обязанности до формирования нового правительства. Я надеюсь, что это произойдет достаточно быстро, и хотел бы, чтобы заседание первого парламента тоже произошло достаточно быстро”, – подчеркнул глава правительства.

Гройсман отметил, что этот состав Кабмина подготовит страну к прохождению отопительного сезона. “Мы будем обеспечивать нормальную жизнедеятельность страны, мы подготовим страну к отопительному сезону, чтобы не было никаких потрясений”, – сказал он.