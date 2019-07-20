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Гройсман рассказал, когда правительство сложит полномочия

Гройсман рассказал, когда правительство сложит полномочия

Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, когда его правительство сложит с себя полномочия.

Об этом он сказал в ходе заседания Кабинета министров.

Он отметил, что его Кабмин будет исполнять обязанности до формирования нового правительства.

“Наше правительство, я как премьер-министр, мы сложим свои полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины на первом заседании. Далее мы будем выполнять обязанности до формирования нового правительства. Я надеюсь, что это произойдет достаточно быстро, и хотел бы, чтобы заседание первого парламента тоже произошло достаточно быстро”, – подчеркнул глава правительства.

Гройсман отметил, что этот состав Кабмина подготовит страну к прохождению отопительного сезона. “Мы будем обеспечивать нормальную жизнедеятельность страны, мы подготовим страну к отопительному сезону, чтобы не было никаких потрясений”, – сказал он.

По материалам РБК-Украина
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