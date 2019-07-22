Где и когда отключат воду в Киеве (список улиц)

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По нескольким улицам в столице из-за ремонтных работ будут отключать централизованное водоснабжение.
Об этом пишет пресс-служба “Киевводоканала”.
“Для надежной работы систем водоснабжения “Киевводоканал” проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение”, – сообщили в компании.
Где и когда отключат:
ул. Метрополита Шептицкого, 24, 24Б, 24В, 24Г;
Как платить, если отключают:
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