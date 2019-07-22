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Где и когда отключат воду в Киеве (список улиц)

Где и когда отключат воду в Киеве (список улиц)

По нескольким улицам в столице из-за ремонтных работ будут отключать централизованное водоснабжение.

Об этом пишет пресс-служба “Киевводоканала”.

“Для надежной работы систем водоснабжения “Киевводоканал” проводит ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение”, – сообщили в компании.

Где и когда отключат:

  • 23 июля с 9:00 до 6:00 24 июля – пр-т Правды, 96;
  • 23 июля с 9:00 до 7:30 24 июля – ул. Челябинская, 5Б, 7, 9, 9Б, 9Г;

ул. Метрополита Шептицкого, 24, 24Б, 24В, 24Г;

  • 24 июля с 9:30 до 20:00 – ул. Покровская, 5, 9; пер. Зелинского;
  • 24 июля с 9:00 до 22:00 – ул. Туполева, 19, 21;
  • 25 июля с 9:00 до 24:00 – ул. Предславинская, 9, 11, 12, 13, 14, 21/23, 26, 26А, 27, 28; ул. Лабораторная, 8, 11; ул. Большая Васильковская, 81А, 89;
  • 25 июля с 9:00 до 23:50 – пр-т Героев Сталинграда, 12А; ул. Оболонская Набережная, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73;
  • 27 июля 3 8:00 до 24:00 – ул. Ильенко, 36, 36/1, 38, 40, 42, 44.

Как платить, если отключают:

  • по закону плановое прекращение водоснабжения должно происходить по графику;
  • если дали вместо горячей воды теплую или вовсе отключили услугу, украинцы имеют право либо не платить, либо платить меньше;
  • массовая установка водонагревателей приводит к еще большему росту тарифов и проблемам с электропроводкой, которая в большинстве случае не рассчитана на подогрев воды.
По материалам Finance.UA
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